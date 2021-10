Sos Smalling: l’ennesimo ko diventa un caso

Proprio quando sembrava che il giocatore si stesse lasciando alle spalle gli strascichi dell’ultimo infortunio, ecco di nuovo la tegola

Se non è un caso, poco ci manca, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Chris Smalling è di nuovo infortunato. Proprio quando sembrava che il giocatore si stesse lasciando alle spalle gli strascichi dell’ultimo infortunio, ecco di nuovo la tegola: lesione al flessore della coscia destra, problema rimediato nel corso della gara contro l’Empoli. Smalling ha subito fatto capire con gesti eloquenti di essersi fatto male, per quello che a questo punto è diventato un calvario che rischia di condizionare anche l’attuale stagione della Roma. Alla ripresa, dopo la sosta, i giallorossi avranno infatti le sfide di campionato contro Juventus e Napoli, oltre agli impegni di coppa, ciclo di gare pesante da affrontare senza il difensore inglese che dovrà restare fermo un mesetto. D’altra parte non è una novità la predisposizione agli infortuni dell’ex United, visto che in un anno nella capitale ha fin qui collezionato 175 giorni di assenza (fonte Transfermarkt), con sole 27 presenze in giallorosso. Un dato impressionante, che mette in discussione l’investimento di 15 milioni di euro voluto con forza dall’allora allenatore della Roma, Fonseca, dopo un estenuante tira e molla con il club inglese.