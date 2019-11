Sos, Dzeko è stanco. Fonseca punta su Miki

Edin Dzeko è stanco ed in astinenza da gol, non riuscendo a segnare da quattro partite? La soluzione potrebbe essere già pronta in casa, concentrata nei piedi di Henrikh Mkhitaryan. “Con il suo rientro anche Dzeko tornerà al top”, ha ammesso lo stesso Fonseca a margine dell’incontro tra allenatori di Nyon. La consapevolezza di quanto Mkhitaryan possa essere fondamentale in fase di costruzione di gioco e dell’ultimo passaggio, quello illuminante che deve essere solamente finalizzato. L’intenzione del tecnico giallorosso – che ha saltato ben nove gare (sei di campionato e tre in Europa) – è di riuscire a schierare nuovamente l’ex Arsenal contro il Brescia, nella sfida del 24 novembre all’Olimpico, in programma dopo la sosta. Lo scrive Francesce Ferrazza su La Repubblica.