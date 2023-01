Sorrisi a Milano, Ibanez: “Seguiamo le idee di Mourinho”

La paura e poi il pareggio, scrive Marco Juric su La Repubblica. Roger Ibanez autore del gol della speranza della Roma la vede così: “Dall’inizio sapevamo che il Milan palla al piede sarebbe partito forte e dovevamo aspettarli. Forse li abbiamo aspettati un po’ troppo, ma il mister ci aveva detto di avere pazienza che il momento giusto sarebbe arrivato. È stato difficile il primo tempo, non abbiamo trovato gli spazi. Ma nel secondo tempo abbiamo tenuto meglio la palla e abbiamo messo in difficoltà il Milan. E alla fine su due palle da fermo sono arrivati i gol. L’atteggiamento che ci aveva detto il mister ha pagato".

Troppo poco possesso palla rende la squadra passiva. Ibanez non si preoccupa: “Non ho la risposta al perché spesso non riusciamo ad avere la palla. Ogni partita è diversa dall’altra. Ci sono volte in cui possiamo avere maggiore possesso, mentre in altre non è così. Oggi non è stato così, ma alla fine abbiamo pareggiato. Ed è la cosa più importante”.