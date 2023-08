Sorpasso Inter per Scamacca: Mou senza punta

Un rebus che ora mette Tiago Pinto e la Roma in posizione di rincorsa rispetto ad un calciatore già dato per acquisito, a livello di intenzioni e promesse. Servirà un rilancio deciso per far partire l’ennesima asta sull’asse Roma-Milano, dopo quella (persa) per Davide Frattesi. E intanto Mourinho continua ad aspettare il suo numero 9, tra mugugni e frecciatine dal ritiro portoghese. Con la speranza di rimanere con il solo Morata da poter acquistare. Dall’inizio la sua unica scelta.