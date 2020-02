Solo tre giovani come rinforzi. Fonseca: “Va bene così”

Si è chiuso senza colpi di scena il mercato invernale della Roma, scrive “La Repubblica”. In questo mese si è vissuto il caso Politano–Spinazzola, l’infortunio di Zaniolo e la cessione in prestito di Florenzi al Valencia. Restano però alcuni giocatori che il ds Petrachi magari si sarebbero voluto liberare come Juan Jesus, Pastore, Kalinic e Perotti. In compenso si sono aggiunti Ibanez, Villar e Perez. Paulo Fonseca ieri in conferenza è stato sincero: “Abbiamo acquistato tre giocatori pensando al futuro della Roma. Sono convocati tutti e tre, non giocheranno dall’inizio ma possono entrare a partita in corso“. Quando alla chiusura del mercato mancava ancora qualche ora il tecnico è stato chiaro sui movimenti di Petrachi: “Cetin non va via e in attacco, per cambiare Kalinic, che ha alle spalle sei mesi di lavoro con noi, dovremmo trovare un giocatore pronto, cosa non semplice in questo momento“.