Solo in estate il grande colpo sul mercato

Stasera partita con lo Spezia all'Olimpico Mourinho schiera Abraham e Mayoral

«Vogliamo fare qualcosa a gennaio, ma non un investimento grosso, pazzesco, simile a quello che può succedere invece in estate». Josè Mourinho detta per il mercato di gennaio, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica non illudendo i tifosi e delineando le linee guida sulle quali sta lavorando insieme alla società e al gm Tiago Pinto. Lo Special One vorrebbe l’arrivo di un centrocampista «Lo sapete tutti che lo chiedo dalla scorsa estate» e di un terzino destro, per completare la rosa a sua disposizione, tentando, nella seconda parte della stagione, la rincorsa al quarto posto in classifica e il cammino verso la finale europea di Conference. Stasera intanto i giallorossi affronteranno lo Spezia di Motta all’Olimpico, puntando sulla vena realizzativa di Tammy Abraham, esaltata in coppa dall’aiuto in attacco dello spagnolo Borja Mayoral. E stasera il portoghese potrebbe riproporre la stessa coppia d'attacco davanti, sempre all’interno di una difesa a tre. Stasera lo Spezia, sabato la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, poi la Sampdoria, mercoledì 22, con in testa l’obiettivo di chiudere l’anno a ridosso del quarto posto e sperando di portare a casa più punti possibili.