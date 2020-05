Solo Cardinali, Fonseca ignora la Primavera

Paulo Fonseca non ha convocato i ragazzi della Primavera nel dopo lockdown, a eccezione del portiere Cardinali. Il tecnico portoghese ha dimostrato anche durante la stagione di non esser rimasto folgorato da nessuno dei ragazzi di Alberto De Rossi, non chiamando nessuno in prima squadra se non in caso di necessità, riporta Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. La prossima settimana comunque i baby dovrebbero tornare almeno ad allenarsi a Trigoria, nonostante il loro campionato sia bloccato. Possono comunque costituire un serbatoio a disposizione del mister giallorosso in caso di ripresa della Serie A.