Solbakken in arrivo

L’unica certezza per il mercato invernale rimane Ola Solbakken, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. L’esterno ha ufficialmente salutato il Bodø e si gode il momento, visto il ritorno in nazionale. Stasera a Dublino sarà titolare con la sua Norvegia contro l’Irlanda, pronto a far valere la sua rapidità di passo e duttilità tattica.

Sorride a distanza José Mourinho, pronto a scoprire la ricchezza di soluzioni che il ragazzo di Melhus porterà in giallorosso. Basti pensare alle prove tattiche fatte dal ct norvegese nel centro sportivo di Wayside Celtic: esterno di fascia destra nel 4-5-1 o seconda punta nel 3-5-2. Nello scacchiere giallorosso una soluzione in più sulle corsie esterne o un partner d’attacco per Abraham.

Esaurita la parentesi in Nazionale, ogni momento può esser quello giusto per prendere un volo e sbarcare a Ciampino, per visite mediche e firme sul contratto. Non è escluso che questa possa avvenire prima della partenza della Roma verso la tournée in Giappone.