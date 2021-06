Sognando Szczesny, Mou vuole ripartire dal numero uno

Nei piani del tecnico portoghese, l’acquisto di un portiere di primo piano. Intanto la società lavora anche per rinnovare tutto lo staff medico

In attesa del meeting di Londra con Mourinho, la Roma continua a sfruttare questi giorni per ridisegnare la società, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Ieri è stato il turno del dipartimento femminile, affidato a Betty Bavagnoli, che diventa dirigente. È stata lei, con Pinto, a scegliere l’ex Empoli Alessandro Spugna come allenatore. La squadra maschile, invece, un allenatore ce l’ha da un mese: era il 4 maggio quando il club, a dir poco a sorpresa, annunciò Mourinho e da quel momento si lavora senza sosta per metterlo nelle migliori condizioni. Se i calciatori si godono qualche giorno di vacanza (tutti però incollati al telefono perché l’attesa per la prossima stagione è alta), il portoghese lavora con la società alla Roma del futuro. E quindi si studiano i piani estivi: l’ipotesi Usa è di difficile realizzazione, più facile che si vada in ritiro a Trigoria per poi muoversi tra Olanda, Portogallo e altri paesi europei. Nel frattempo si studia anche il nuovo staff medico (in arrivo un americano e forse un altro dottore svizzero), si lavora al settore giovanile (possibili novità in settimana) e si muovono pedine all’interno del club. I Friedkin vogliono aumentare i ricavi ed è possibile che arrivino altri manager al marketing e alla comunicazione. Ovviamente, concentrazione massima anche sul mercato. In uscita senza Ancelotti è difficile che l’Everton riscatti Olsen per il quale sembra, però, che ci siano offerte della Turchia, mentre Florenzi spera che si riapra la questione Psg o arrivi anche per lui una proposta dall’estero. Non vuole restare in Italia nonostante l’interesse di Napoli, Inter e anche Juventus. Con i bianconeri la Roma potrebbe aprire un discorso che riguarda Szczesny, ma al momento per la porta l’opzione più concreta è quella di Rui Patricio. Donnarumma è il sogno, ma il ragazzo, per quanto gratificato dall’interesse di Mourinho, sembra avere altre idee. E Mino Raiola come lui.