Smalling ko, Pellegrini rischia: Fonseca nei guai

Non c’è pace per la Roma costretta a fare i conti con un problema al ginocchio che ha messo ko Chris Smalling, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Il difensore è vittima di un trauma distrattivo al ginocchio sinistro, fastidio che lo esclude dalla gara d’Europa League di domani sera e lo mette in forte discussione per quella di campionato contro la Spal (domenica ore 18, stadio Olimpico).

Paulo Fonseca, che spera di archiviare facilmente la non proibitiva sfida contro il Wolfsberger schierando la coppia difensiva Fazio–Mancini, è invece preoccupato per l’impegno di domenica, visto che Mancini, per quella partita, sarà squalificato. Se dovesse quindi esser confermata l’assenza di Smalling (probabile l’inglese torni nel 2020), il tecnico dovrebbe reinventarsi il duo da piazzare davanti alla porta, costretto ad un ballottaggio tra Juan Jesus e Cetin per una maglia da titolare accanto a Fazio. Domani sarà indisponibile anche Lorenzo Pellegrini a causa di una contusione al piede sinistro con una microfrattura che però non sembra talmente grave da metterlo a rischio Spal.