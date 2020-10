Smalling e Mayoral, oggi la presentazione

Tamponi negativi e ripresa degli allenamenti, per la Roma. Paulo Fonseca è tornato lavorare a Trigoria in attesa che rientrino i nazionali, sperando che non ci siano altri positivi di rientro, oltre a Diawara. Continuano, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, a muoversi nell’ombra i Friedkin, che hanno conosciuto Zaniolo a margine della partita contro la Juventus. Uno scambio di convenevoli e l’augurio al ragazzo di tornare più forte di prima. Oggi verranno presentati alla stampa Smalling e Borja Mayoral.