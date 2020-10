Smalling e Mayoral due euro regali per Paulo Fonseca

Un difensore e un attaccante. Il tormentone del mercato romanista sembra a un punto di svolta, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Borja Mayoral, attaccante classe ‘97, cresciuto nel Real Madrid, ma reduce da due stagioni in prestito al Levante, dovrebbe sbarcare oggi nella capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito. Sarà il vice Dzeko, ma potrà essere utilizzato anche insieme al bosniaco, e verrà tesserato probabilmente in prestito biennale, con diritto di riscatto.

Sul fronte difensore, sembra davvero a un passo la definizione dell’acquisto di Smalling per 15 milioni di euro totali, anche se è davvero complicato sbilanciarsi vista la lunghissima telenovela legata ai tira e molla con lo United per il ritorno dell’inglese a Roma. In arrivo, intanto, il rinnovo contrattuale di Calafiori, giovane talento pronto ad essere utilizzato sulla fascia sinistra come alternativa a Spinazzola.