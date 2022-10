Sliding doors: Dybala a San Siro ma gioca per Mou

L’Inter lo voleva, lui voleva l’Inter ma con estrema chiarezza non c’erano soldi per lui. Zhang non se lo poteva permettere, come riporta La Repubblica. Dicono che a Dybala quella svolta del destino non sia dispiaciuta, anzi. La Roma è un presente che lo gratifica e un futuro che lo stuzzica.

Stasera non giocherà per farsi rimpiangere né per chissà quale ripicca, ma per dimostrare che, anche attraverso il suo ingaggio, i giallorossi si sono elevati all’altezza delle big. Una squadra che si può permettere un numero 10 così e un allenatore come Mourinho ha il dovere della grandezza e il diritto di essere considerata grande. Da venerdì si allena regolarmente anche se il ct Scaloni non gli ha fatto giocare neanche un minuto con l’Argentina. Sta bene e non è affatto escluso che Mou lo faccia giocare addirittura dall’inizio.