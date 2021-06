Sirene inglesi per Pellegrini. Lui tratta il rinnovo

Il centrocampista nel mirino di Liverpool e Tottenham. A Trigoria i Friedkin pronti a un contratto da 4,5 milioni

"Work in progress", scrive la moglie Veronica, a commento di una storia su Instagram in cui mostra la ristrutturazione della loro nuova casa. E "lavori in corso" è lo slogan che meglio sintetizza il momento vissuto da Lorenzo Pellegrini , scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Costretto a rinunciare all’Europeo per una lesione muscolare alla coscia, il capitano della Roma si sta riprendendo dall’amarezza per l’addio forzato in extremis all’azzurro, intenzionato a recuperare pienamente per il 6 luglio, data del raduno a Trigoria. È poi immerso nella trattativa per il suo rinnovo contrattuale, senza particolari apprensioni, ma nemmeno prendendola alla leggera.