Si riparte dalla Viola. Mou: “Mercato chiuso, non posso chiedere altro”

L’emozione dell’esordio José Mourinho la nasconde bene: è simpatico, ironico, sciolto, divertente e divertito. Poi oggi il campo darà il suo responso, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La Roma avrà un Abraham in più: “E’ pronto e sarà convocato. Si è sempre allenato bene col Chelsea e ha giocato alcune amichevoli, anche se viene da una settimana complicata". Dal primo minuto, comunque, dovrebbe partire Shomurodov. Pochi cambi rispetto a giovedì con Kumbulla che potrebbe entrare al posto di Ibanez e Diawara spinge per una maglia da titolare. Poi sul mercato che dovrebbe essere finito salvo sorprese: “Serve tempo. Io devo lavorare con i giocatori che ho. Dopo il mercato di reazione che abbiamo fatto non posso chiedere niente altro alla società, non ho diritto di mettergli pressione".