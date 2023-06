Si fa cassa con i giovanissimi: Tahirovic venduto all’Ajax

Un altro bambino che se ne va. E offre un po' di ossigeno ai conti della Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica: Benjamin Tahirovic è stato cedutu all'Ajax per 7,5 milioni di euro,più 1 di bunus e mantenendo il 15% sulla futura rivendita. Un'operazione molto importante per il centrocampista classe 2003, lanciato quest'anno da Josè Mourinho. La Roma registra un’altra grande plusvalenza, dopo gli oltre 9 milioni incassati la scorsa estate dalla cessione di Felix. Diciotto milioni in un anno per due giovani ragazzi della Primavera scoperti dallo Special One. Con Volpato e Missori altri indiziati a partire in questa sessione di mercato. Soldi freschi, utili ad abbassare la quota di 30 milioni da contabilizzare entro il prossimo 30 giugno. Inattesa di capire il futuro dei due “big” sul mercato, Ibanez e Zalewski. E continuando a sperare di poter cedere i tanti esuberi che torneranno a Trigoria dopo i prestiti della scorsa stagione. Da Vina e Kluivert (Bournemouth) passando per Reynolds (West Ham), Villar (Bologna e Genoa) e Carles Perez (Almeria).