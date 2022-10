Si è rotto Immobile: niente derby

Il centravanti out per un sospetto stiramento al flessore della coscia sinistra

Più che lo 0-0 contro l’Udinese , il primo pareggio dopo 4 vittorie di fila in campionato, a catalizzare le attenzioni dei tifosi della Lazio è l’infortunio di Immobile , che al 30’ si toglie la fascia ed esce dal campo con le lacrime agli occhi per un sospetto stiramento al flessore della coscia sinistra . Ha sentito una fitta forte, Ciro: mercoledì gli esami.

“Se torna nel 2023? È una visione pessimista, aspettiamo“, ha detto Sarri. Le impressioni però non sono buone, Immobile è molto dolorante. Preoccupatissimi i tifosi, consapevoli di dover affrontare un mese cruciale senza il capitano: c’è in ballo la qualificazione in Europa League, punti pesanti in campionato e soprattutto il derby del 6 novembre. Difficile che Ciro possa recuperare.