Shomu, che peccato! Manca la sua sliding door

Perché se credete al concetto di “sliding doors”, ecco Roma-Atalanta ha rappresento quello per Eldor Shomurodov . O meglio, poteva rappresentare. Perché passare da “oggetto indesiderato” a eroe di serata, beh il passo non è affatto breve, anzi.

Quando il campo lo vedi poco, perché nelle rotazioni parti dietro, ogni occasione che ti capita diventa oro, guai a sprecarla. L’Olimpico aveva iniziato a caricare l’urlo, l’uzbeko impatta il pallone con Sportiello battuto ma la mira non è delle migliori. Ci riprova pochi minuti dopo, saltando in velocità un paio di avversari e poi strozzando eccessivamente il destro verso l’angolino.

Avrà pensato “non è aria per i sogni di gloria”, così ha provato a servire a Belotti il più facile dei tap-in, in seguito ad una splendida giocata di Zalewski , ma il passaggio non si rivela della giusta misura. Nei 21 tiri totali prodotti dalla Roma nell’amaro pomeriggio dell’Olimpico ci sono tracce, segnali di vita anche di Eldor Shomurodov .

Dopo il gol in Bulgaria contro il Ludogorets, lo Special One ha provato ancora una volta a giocarsi il jolly e buttare in campo l’attaccante, che ha trascorso l’intera estate con la valigia in mano e l’idea che ogni giorno fosse quello buono per svuotare l’armadietto di Trigoria, pronto per essere riempito dagli effetti personali di Belotti. Il paradosso vuole che i due abbiano terminato la gara insieme, uno al fianco dell’altro.