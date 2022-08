Sfida Capitale al campionato: il calcio riempie la città deserta

Si parte domani. Fischio d’inizio alle 18.30 per la Lazio, alle 20.45 per la Roma. Al centro del campo, contro il Bologna all’Olimpico per i biancocelesti e all’Arechi di Salerno per i giallorossi, un pallone mai così pesante. Perché quest’anno le due romane, scrive Giulio Cardone su La Repubblica, vogliono sognare in grande. Campagne abbonamenti da big, acquisti come non se ne vedevano da un pezzo in città, due allenatori al secondo anno. Con un progetto tecnico ora ben definito e la voglia di riportare la Capitale al vertice.