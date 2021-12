Servono rinforzi. Ma il mercato sarà low cost

Pinto ha ribadito nelle ultime interviste, sottolineando come il tutto verrà fatto in maniera sostenibile

Le ore sono frenetiche e la squadra mercato giallorossa è al lavoro da tempo. Il compito è chiaro, anticipato dalle parole di Mourinho: rinforzare la Roma nel mercato di gennaio. Impegno che il gm Tiago Pinto si è preso e ha ribadito nelle ultime interviste, sottolineando come il tutto verrà fatto in maniera sostenibile, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Nonostante i rumors di mercato si concentrino soprattutto sul mediano da regalare a Mourinho, la vera priorità è il terzino destro: Reynolds è stato un flop e Karsdorp non può giocarle tutte. Una rosa di profili che fanno al caso della Roma è pronta, ma la scelta finale non ha ancora un nome. Budget a disposizione? Siamo vicini allo zero. La Roma nel prossimo mercato si muoverà solo su prestiti, senza investire grosse cifre. Discorso che vale anche per il centrocampista: qualcuno dovrà fare i bagagli e liberare il posto al nuovo arrivo, un centrocampista low cost, ma con le qualità che Mourinho richiede. Ma anche senza un budget cospicuo, sarà la qualità dell’intuizione a fare la differenza. Anguissa è costato solo 400.000 euro di prestito dal Fulham e a Trigoria avrebbe fatto parecchio comodo. In assenza di soldi, è bene che siano le idee ad arricchire la Roma di Mourinho.