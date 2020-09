Serie A, un presidente positivo al coronavirus in assemblea

Uno fra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno preso parte all’assemblea di Lega è positivo al coronavirus, scrive “La Repubblica”. La comunicazione è stata data ai partecipanti alla riunione di ieri in cui, all’unanimità, si è deciso di creare una società, partecipata da fondi d’investimento, per gestire i diritti tv del campionato. Il nome del positivo non è ancora stato ufficializzato ma secondo indiscrezioni l’interessato non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata.

Presidenti e manager si sono riuniti al chiuso per diverse ore in una sala dell’hotel Hilton di Milano. Quasi tutti hanno indossato mascherine e rispettato le regole sul distanziamento. Ora dovranno sottostare al protocollo: test ed eventuale isolamento in caso di positività.

La Lega di Serie A aveva scelto di riunire la propria assemblea in un incontro fisico per dare un segnale di ripresa della normalità, dopo le molte riunioni fatte dai rappresentanti di club da remoto durante il periodo di lockdown. All’assemblea è seguito un incontro con la stampa, in cui anche ai giornalisti è stato chiesto di indossare mascherine e mantenere le distanze di sicurezza fra loro.