Il match point di Bergamo era l'occasione giusta per dare un segnale forte a Juventus e Lazio, scrive Marco Juric su La Repubblica. Invece la partita si è chiusa tra le polemiche sull'arbitraggio di Sozza e l'intervento del Var. Un finale che minaccia seriamente di impedire alla Roma di tornare nell'Europa dei grandi, sette anni dopo l'ultima volta. Addio al biglietto da visita per convincere il nuovo allenatore a sposare il progetto gial-lorosso. La qualificazione in Champions avrebbe un ritorno economico fondamentale per il bilancio del club. Un assegno pronto all'uso da 50 milioni di euro, più tutti i ricavi derivanti dalle 8 partite del girone. Ossigeno fondamentale per un club stretto nella morsa del financial fair play. Senza i soldi della Champions diventa tutto più difficile. La Roma dovrà vendere almeno un big per far quadrare i conti. E il nome individuato è quello di Mile Svilar, nonostante la trattativa ancora in corso per il rinnovo. A Trigoria, nonostante la delusione di Berga-mo, resta la speranza di chiudere il campionato con due vittorie e aspettare un doppio passo falso di Juventus e Lazio.