Se resta Abraham c’è Retegui. Salta la sfida col Tolosa, rischio scontri ad Ancona

La Roma spera di chiudere il capitolo Matias Soulé entro la fine della prossima settimana per concentrarsi sulla ricerca del nuovo centravanti, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Da Alexander Sorloth a Youssef En-Nesyri, il casting giallorosso prosegue. Col primo fuori budget (vale quasi 40 milioni) e il secondo in stand by (piace al Fenerbahce di José Mourinho), per sostituire Tammy Abraham spuntano altri nomi, su tutti quello dell'azzurro Mateo Retegui. Il Genoa chiede dai 20 ai 25 milioni di euro e la Roma medita. Ma il centravanti classe '99 piace pure alla Juventus, pronta a rimpiazzare Arkadiusz Milik nel ruolo di vice Dusan Vlahovic.