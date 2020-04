Se la Serie A non riparte chi andrà in Champions League? La Roma potrebbe essere ripescata

La Serie A si prepara ad un piano B, qualora l’attività agonistica non riprenda il 4 maggio. Come riporta La Repubblica, se la stagione non si concludesse, lo scudetto non verrebbe assegnato, ma per le coppe europee non si potrebbe fare affidamento sulla classifica attuale, considerata non valida in quanto ferma alla 26esima giornata e le Federazioni decidono a campionati conclusi. Se la decisione dovesse spettare al consiglio federale della Figc verrebbero indicate all’Uefa per le Coppe europee 20-21 le prime della classifica di questa annata: quindi, in Champions andrebbero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta.

Ma le Federazioni decidono quando i campionati sono conclusi. Esiste quindi un’altra possibilità, che a decidere sia l’Uefa, visto che la questione potrebbe riguardare non solo l’Italia: si prenderebbe in esame il ranking Uefa. In questo caso in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). Resterebbero fuori Inter e Atalanta, rispettivamente n.50 e 51. Tutto è ancora da stabilire, ma l’ultima parola potrebbe spettare a Ceferin.