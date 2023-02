Se a Trigoria il colpevole è sempre Pinto

Circondato . Da una parte mister Dan e mister Ryan che staccano assegni mensili tra i dieci e i quindici milioni, e vogliono sapere e decidere su tutto. Dall’altra lo Special One, al secolo José Mourinho . E in mezzo, scrive Piero Torri su La Repubblica, c’è lui, Tiago Pinto da Lisbona, general manager e direttore sportivo di una Roma che vorrebbe pensare e agire in grande ma non può farlo . La conseguenza è che quando vince è la Roma di Mou, quando perde è di Pinto.

Per carità, il giovane dirigente non è stato esente da errori. I trenta milioni (abbondanti) spesi per Shomurodov e Vina sono stati bocciati dal campo. Le difficoltà a vendere una serie di giocatori ereditati e con stipendi da prima fascia, sono un altro aspetto che ne evidenzia un’inesperienza figlia dell’età, ma anche di mancanza di complicità nel mercato che è il pane quotidiano per tanti suoi colleghi. Ma non può essere che Shomurodov lo prende Pinto e Dybala arriva grazie a Mourinho. Perché tutti i giocatori arrivati a Trigoria negli ultimi due anni, hanno avuto il sì anche dello Special One.