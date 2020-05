Schick al Lipsia. C’è l’accordo per 25 milioni

Patrik Schick resterà in Germania. E la Roma potrà incassare 25 milioni di euro circa, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Liberandosi in maniera definitiva di un calciatore pagato tre estati fa 42 milioni. Ma che non è riuscito a esplodere nella Capitale.

L’attaccante ceco ha trovato però parziale riscatto questa stagione al Lipsia: sette gol in 19 partite e a sensazione che sia riuscito ad ambientarsi facilmente nella nuova realtà. Il club giallorosso, visto il periodo di difficoltà economica in tutti i settori e in ogni paese, sta concedendo uno scontro ai tedeschi: 25 milioni invece dei 29 pattuiti in fase di cessione in prestito del ragazzo.