Scamacca divorzia dal West Ham e spinge per abbracciare Mou

Non passa giorno che Gianluca Scamacca non faccia capire di voler andare alla Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ieri l'attaccante ha rimosso ogni riferimento al West Ham dalla bio del suo profilo Instagram, un gesto che fa capire la volontà della punta di andare via da Londra. Scamacca nelle scorse settimane aveva già vestito i panni del tifoso, andando a vedere Roma-Bayer Leverkusen mentre il West Ham si giocava un'altra semifinale europea. Poi le dichiarazioni d'amore di qualche giorno fa : "Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Roma è casa mia. Sogno di essere allenato da Mourinho".

La Roma però non può ancora accelerare la trattativa, ferma sul prestito oneroso con obbligo di riscatto. Serve aspettare che il West Ham prenda una punta e che ci si avvicini al 31 agosto. Intanto si attende anche per Dybala e il suo rinnovo: la Roma non ha mandato proposte e non arriveranno nell'immediato.