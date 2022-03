Sarri è a terra: “Subito spenti, così fa male”

Il tecnico: "Ci siamo innervositi subito e abbiamo sbagliato un numero esagerato di palloni"

Un tracollo totale. Tecnico, tattico, fisico ma soprattutto mentale. La Lazio si sfalda nel derby e perde 3-0 contro la Roma, che la sorpassa di nuovo in classifica e si porta a +2, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. Senza alibi, i biancocelesti. “L’approccio sbagliato? Non c’è stato proprio, il gol preso dopo un minuto ci ha tagliato le gambe. Semmai bisogna parlare della mancata reazione: non abbiamo avuto la forza di rialzarci, ci siamo buttati giù", commenta Sarri, che rispetto a Mourinho ha avuto un’intera settimana per preparare la partita. Lecito aspettarsi qualcosa in più, invece Lazio ha perso ogni duello, ogni seconda palla. Presunzione? Sì. Sufficienza? Anche. I due peccati capitali della domenica da incubo laziale. “L’aspetto tattico – aggiunge Sarri – passa in secondo piano. Ci siamo innervositi subito e abbiamo sbagliato un numero esagerato di palloni. Dovevamo essere più lucidi e tranquilli, la partita si poteva riprendere. Mi dispiace per i tifosi, so quanto tengono al derby e non è bello perderlo così".