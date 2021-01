Sanchez per Dzeko, tifosi spiazzati dalla mossa di Pinto

A seguito dell’insanabile rottura tra Dzeko e Fonseca, Tiago Pinto si è ieri trasferito a Milano per provare a cedere l’attaccante, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

In un primo momento il general manager portoghese ha provato a mediare tra le parti, nel tentativo di far rientrare la situazione, salvo poi doversi arrendere di fronte alla chiusura totale di allenatore e giocatore. Ma la trattativa con l’Inter per uno scambio tra il bosniaco e Sanchez fa discutere i tifosi sui social e attraverso le radio. C’è stupore e scetticismo nei confronti di un’operazione alla pari, messa in piedi con una diretta concorrente stagionale, con i sostenitori della Roma che nutrono molti dubbi sulla tenuta fisica dell’attaccante nerazzurro. Non sembra tanto prevalere lo choc per una possibile separazione da Edin — che anche a settembre è stato vicinissimo all’addio — quanto le perplessità sul tipo di operazione che sui social, al contrario, sta trovando il favore degli interisti.

Nel frattempo, El Shaarawy ha terminato i 21 giorni di isolamento e, nonostante sia ancora positivo al covid, potrà effettuare oggi le visite mediche a villa Stuart, e poi firmare il contratto con i giallorossi fino al 2023.