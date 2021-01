Sanchez la chiave per Dzeko all’Inter. Il nodo è l’ingaggio

Il gelo tra Dzeko e Fonseca ha prodotto uno scenario inimmaginabile soltanto sette giorni fa. E che potrebbe trasformare la classica suggestione di mercato in un affare potenzialmente decisivo nella corsa scudetto: lo scambio di prestiti tra il bosniaco e Alexis Sanchez dell’Inter. Il paradosso è che chi spinge di più per la conclusione dello scambio è proprio chi dovrebbe perderci, ovvero la Roma, scrive Giulio Cardone su “La Repubblica”. E’ questa l’unica soluzione che ha trovato sin qui Tiago Pinto, per rimediare alla frattura insanabile tra ex capitano e allenatore.