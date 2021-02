Salta la cessione, Dzeko resta ma con la Juve tocca a Mayoral

E’ rimasto Dzeko e sono arrivati El Shaarawy e Reynolds. Il mercato della Roma si chiude senza cessioni, neanche degli esuberi. La finestra di riparazione regala due innesti importanti per Fonseca con il bosniaco da riacquistare mentalmente, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Dopo la gara col Verona il tecnico ha detto che non pretende le scuse dell’attaccante, alzando il sipario sulle manovre di riavvicinamento. Oggi la Roma riprende a lavorare dopo il giorno di riposo e sarà da verificare se Edin sarà in gruppo o meno.

L’esplosione di Borja Mayoral è l’elemento di forza dell’allenatore, che ha visto il gruppo non sfaldarsi a causa di questa vicenda. Comincerà a lavorare a Trigoria anche El Shaarawy: il Faraone deve ritrovare il giusto livello agonistico prima di poter essere utilizzato.