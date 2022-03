Rui Patricio ha blindato la rete. E ora spaventa la Nazionale

I numeri confermano di come la scelta di acquistare il portoghese sia stata azzeccata

Quando arrivò l’annuncio di Rui Patricio in un caldo giorno d’estate si sussurrava “Troppi soldi per un portiere di 33 anni”, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Nella testa di Mourinho non c’erano dubbi e non avrebbe accettato nessuno al suo posto. I numeri confermano di come la scelta sia stata azzeccata. Contro la Lazio ha toccato quota 16 clean sheet stagionali e 12 sono arrivati in campionato, alla pari di Szczesny e Handanovic. A valorizzare ancor di più questo dato il fatto che il portoghese abbia ricevuto molti più tiri, 81, rispetto a tutti gli altri e parando ben il 70% di quelli nello specchio della porta. Con la continuità di rendimento di Smalling, l’affidabilità di Mancini e la nuova vita calcistica di Kumbulla, Rui Patricio ha di fatto abbassato la saracinesca romanista. Non solo, nelle ultime 6 gare ha subito soltanto 2 gol. Aumenta anche il feeling con Abraham visto che è il destinatario preferito dei suoi lanci dal fondo.