Alessandro Daffina, ad di Rothschild & Co Italia, smentisce a “La Repubblica” che i rappresentanti della banca di investimento abbiano assistito Radovan Vitek nel progetto relativo allo stadio della Roma (“Scaroni non conosce personalmente Vitek e non è mai stato coinvolto sul progetto della Roma“). Rothschild & Co precisa inoltre che, sempre relativamente allo stadio, “non sta portando avanti l’iniziativa di Tor Vergata né alcun altro sviluppo relativo a tale area“.