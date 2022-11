Roma-Zaniolo, il rinnovo è ancora un rebus

Il telefono non è più in modalità aereo, dopo il rientro in Italia dalla tournée in Giappone. La suoneria è attiva e la linea libera: ora Nicolò Zaniolo attende una chiamata per il rinnovo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Tiago Pinto e Claudio Vigorelli hanno in programma un incontro nei prossimi giorni: questa può essere la settimana giusta per rivedersi e provare a far coincidere le idee con i numeri.