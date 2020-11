La Roma trainata dal trio meraviglia formato over 30

Una Roma aggrappata agli over 30, quella costruita da Fonseca, come riporta La Repubblica. Oltre al ruolo indiscutibile di Dzeko, la bella novità è legata all’inserimento di Pedro e alla conferma di Mkhitaryan. Un tridente che sta trascinando con esperienza e qualità il resto della squadra, di fatto più giovane e costruito per muoversi al ritmo di quei tre.

Sono 611 i minuti finora giocati da Miki, e ben 593 per Pedro, i due over trenta più utilizzati in serie A, uomini che hanno trasformato un attacco orfano dell’infortunato Zaniolo e alleggerito da giovani che non sono riusciti a fare la differenza (vedi Under e Kluivert).

Capitolo società: a gennaio arriverà a Trigoria, con molta probabilità, Stefano Scalera, attuale vice capo di gabinetto del ministero di economia e finanza (Mef), con il compito di gestire i rapporti istituzionali sia italiani sia internazionali dei giallorossi.