Roma, traffico in difesa. I sauditi tentano anche Karsdorp

Redazione

In difesa siamo troppi. L’indicazione è chiara. Adesso serve vendere e non solo per questioni di bilancio, ma di traffico, scrive Marco Juric su La Repubblica. Su quattro acquisti fatti, la Roma ha comprato tre difensori – Ndicka, Llorente e Kristensen – senza cederne nessuno. E se l’anno scorso era perenne emergenza difesa, da qui gli acquisti quasi compulsivi di giugno, adesso a Trigoria c’è abbondanza. Troppi effettivi nello stesso ruolo. Serve un taglio. Ibanez, Karsdorp e Spinazzola sono sul ufficialmente sul mercato, ma di compratori concreti non c’è l’ombra.

L’olandese ha ricevuto manifestazioni di interesse dalla Francia e dall’Arabia Saudita (ancora l’Al-Shabab, che cerca anche Cuadrado), senza che si concretizzassero in offerte. La Roma chiede 10, a 8 vende, a 6 si infastidisce ma cede lo stesso. Un po’ lo stesso discorso di Ibanez: 35 da cartellino, 30 con lo sconto, 25 senza fattura. Basta che sia cessione. Discorso un po’ diverso per Spinazzola, un cartellino e uno stipendio che pesano molto a bilancio e per cui la Roma non puó permettersi grossi sconti.

Sempre l’Al-Shabab promette ma non mantiene (i7 milioni) in questa modalità araba di contattare calciatori e promettere stipendi, prima ancora di fare offerte ai club di appartenenza. Da qui l’immobilismo delle ultime settimane. Con una sequela infinita di nomi che si rincorrono in entrata e nessuna reale trattativa, se non quelle per Scamacca e Morata.