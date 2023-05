Roma, testa a Leverkusen. Mourinho: “Orgoglioso dei ragazzi”

“Se mi chiedete se vorrei avere Orsato la prossima gara dico di sì, ma oggi ha sbagliato, sia lui che il Var, perché su Ibañez c’era rigore”. Così Mourinho, al termine dello 0-0 di Bologna. Il tecnico portoghese, come riporta La Repubblica, s’è detto orgoglioso dei tanti ragazzi in campo tutti assieme. In vista di Leverkusen, la Roma ha fatto un’altra partita logica, accorta, cercando di pescare l’episodio giusto. Chiaro che questa di Bologna resta però una parentesi: “Ma sono orgoglioso anche se gioca un under 15 o una ragazza la squadra non cambia, i principi nemmeno", ha rivendicato Mou. L’obiettivo è la finale di Europa League: “I tifosi mi devono sentire. Anche quando eravamo secondi, ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo in due competizioni. Dybala per giovedì è un grande dubbio".