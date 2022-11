Roma, rischio Real Madrid a giugno per Mourinho

Tanti piccoli egoismi che hanno fiaccato la Roma scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Per estirparli Mourinho ha scelto il fuoco. Formalmente il club non si intromette ma combattere queste battaglie per alzare il livello, Mourinho è solo. L’ambiente intorno frigge, inizia a discutere i metodi del profeta di Setubal, a discutere il gioco della Roma che non segna e tira ancora poco. La spinta a crescere se ridotta: anche per questo Roma rischia di perdere José a fine stagione. Il suo contratto scade nel 2024: la proprietà ritiene sia prematuro parlare di rinnovo, con così tanto tempo davanti.ma l’attesa lo espone alla corte di grandi tentatori, come il Real: se Ancelotti decidesse di ritirarsi Florentino chiamerebbe immediatamente l'amico José. Certo ora Mourinho è concentrato solo sulla seconda parte della stagione: complice il Mondiale ha chiesto al club di organizzare un ritiro invernale con tanto di preparazione specifica e amichevoli. Conta i giorni per riavere le sue stelle: Wijnaldum dovrebbe tornare a gennaio, Dybala forse sarà in panchina già domenica. Lo deciderà dopo il colloquio telefonico col c.t. dell’Argentina Scaloni. Il d.g. della Roma Pinto invece dovrà risolvere la questione con l'agente di Karsdorp.