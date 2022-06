Roma, relax ai tropici o con i figli in spiaggia. E il 4 luglio tutti da Mourinho

Lo Special One è volato dall’altra parte dell’emisfero per godersi con la famiglia al completo le bellezze paesaggistiche della Namibia

Dalle isole tropicali alle coste nostrane , gli eroi della notte di Tirana si godono finalmente il meritato riposo, scrive Andea Di Carlo su La Repubblica. E così gli uomini di José Mourinho hanno puntato il dito sul mappamondo, alla ricerca della giusta meta per staccare la spina e concedersi un periodo di assoluto divertimento e relax, prima dell’inizio della prossima stagione: il 4 luglio è la data fissata per il raduno a Trigoria.

Troveranno uno Special One carico e motivato , che ha fatto prima tappa nei due luoghi al mondo che considera “casa”, Londra e Setubal , per poi volare dall’altra parte dell’emisfero e godersi con la famiglia al completo le bellezze paesaggistiche della Namibia .

Rui Patricio ha scelto casa, nello specifico Lisbona per passare un po’ di tempo con la moglie e i figli Vera e Pedro. Rick Karsdorp invece è voltato dall’altra parte del mondo, nell’isola caraibica olandese di Curacao, di fronte al Venezuela, per divertirsi tra mare e corse sfrenate con le moto d’acqua. Smalling dopo essere stato in Jamaica con la compagna Sam ha scelto il Costa Rica. Non da meno il viaggio di Marash Kumbulla che, insieme alla fidanzata Greta, si sta godendo il mare cristallino delle Seychelles.

Mare nostrano invece per Gianluca Mancini, che a Forte dei Marmi ha finalmente il tempo per fare il papà a tempo pieno della piccola Greta. Scelta simile per Ibanez, che è rimasto stregato dalla bellezza di Capri. Stessa location (Ibiza) per Spinazzola e Calafiori. Ancora nessuna location estiva per Matias Vina, che ha deciso però di sposarsi.