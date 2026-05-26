Roma è tornata a riveder le stelle. Lo ha scritto, lo ha cantato, lo ha stampato addosso al giocatori con le magliette celebrative. E lo ha detto anche alla Champions, sui social, come si saluta una vecchia conoscenza ritrovata dopo sette anni. L'ultima immagine della stagione è la mattinata di ieri al Fulvio Bernardini, con la squadra ancora euforica per la qualificazione. Prima la colazione, scrive Marco Juric su La Repubblica, poi il saluto ai dipendenti del centro sportivo, gli applausi, i sorrisi, gli abbracci. E le foto. Poi il rompete le righe. il riposo sarà lungo, servirà per ricaricare le batterie, ma senza staccare davvero la testa. Perché l'accesso alla Champions è un traguardo importante, ma anche un impegno. Koné raggiungerà la Francia, Ndicka la Costa d'Avorio, Wesley il Brasile: tre romanisti al Mondiale, tre pezzi importanti del gruppo che Gasperini ha riportato in Champions. Gli altri inizieranno le ferie, in attesa del raduno estivo. Dybala è partito ieri sera verso l'Argentina, a Roma è rimasto il suo agente Carlos Novel, atteso dal confronto con i Friedkin per chiudere la trattativa sul rinnovo dell'argentino. Stesso discorso per Lorenzo Pellegrini. In attesa che venga ufficializzato l'uomo con cui lavorare gomito a gomito: Tony D'Amico rimane il favorito per il dopo Massara. Prima del 30 giugno ci saranno anche le cessioni.