Domenica sera Claudio Ranieri si è lasciato avvolgere dall'amore di tutti i tifosi romanisti e dal tributo per l'ultima panchina all'Olimpico. Una festa celebrata prima, durante e dopo la partita con il Milan, fino al giro di campo con i nipoti. Ma il lavoro di Sir Claudio ancora non è finito. Domenica c'è il Torino, ultima gara di campionato che deciderà a quale competizione europea parteciperà la Roma il prossimo anno:

"Noi non andremo in Champions League - ha ammesso ieri ai microfoni di Radio Rai - ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chance di noi". L'attenzione dei tifosi, però, ora è tutta sull'allenatore del futuro. Il nome in cima alla lista dei desideri del senior advisor Ranieri - scrive Marco Juric su La Repubblica - è quello di Gian Piero Gasperini Le sue richieste sono tante e spaziano dal mercato, alla dirigenza, fino allo stipendio. La richiesta è alta, in linea con l'ingaggio da 5 milioni (più corposi bonus) previsti dall'attuale contratto con l'Atalanta. l'ultima parola sarà quella del presidente Dan Friedkin, che ancora sogna di mettere a segno un altro colpo di teatro in stile Mourinho. Un nome spazzi via errori, critiche e malumori attorno alla sua gestione del club. E così ha iniziato a prendere quota quello di Jurgen Klopp, ora capo globale dell'area calcio del gruppo Red Bull.