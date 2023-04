Roma, quanti guai per il ritorno: nessuno fa gol e si ferma Dybala

La Roma somiglia a quei palloni gonfiabili di forme assurde che ieri, sulle tribune del De Kuip di Rotterdam, i tifosi sventolavano, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Li lanciavano contro la rete protettiva che le istituzioni locali hanno messo lì per evitare che i giocatori fossero feriti dal laccio di accendini come una settimana fa. Ecco, la Roma ricorda quei gonfiabili sulla rete: dopo settimane a nascondere i propri problemi, la squadra di Mourinho ha finito per sbatterci contro. Undici mesi dopo avergli portato via la Conference League, ha concesso al Feyenoord di vendicarsi: 1-0 a Rotterdam. Per la terza volta in un mese, Mourinho deve spiegare perché la sua squadra non riuscita segnare: “Non facciamo tanti gol, abbiamo questa difficoltà”. E non solo perché, come ha scherzato lui, “non abbiamo Haaland“. Il problema è che tra una settimana, all’Olimpico, quando per centrare la semifinale avrà bisogno di vincere con due gol di scarto, non solo non avrà Haaland, ma rischia di dover fare a meno anche dei migliori attaccanti in organico.