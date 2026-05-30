Frederic Massara esce di scena. La Roma ha comunicato ieri la risoluzione consensuale del contratto con il suo ex direttore sportivo, ringraziandolo della professionalità. È un modo ordinato di chiudere un rapporto diventato sempre più stretto nella forma e sempre più largo nella sostanza. Perché le frizioni con Gasperini erano diventate negli ultimi mesi evidenti, pubbliche, ormai insanabili. La Roma - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - intanto prepara il terreno per il nuovo direttore sportivo. Il nome è quello di Tony D'Amico, scelto per raccogliere l'eredità lasciata vacante. Solo che il percorso verso la fumata bianca richiede ancora qualche passaggio in più. La separazione dall'Atalanta, è avvenuta con il comunicato ufficiale e si attende solamente il trasferimento sulla scrivania di Trigoria. Serve ancora un accordo tra i due club, un ultimo step tra i Friedkin e i Percassi per far si che il sodale di Gasperini possa ufficialmente iniziare a lavorare in giallorosso.