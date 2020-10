Roma, oggi il Cska Sofia: Fonseca difende il suo gruppo

Per Paulo Fonseca l’Europa League è importante, al netto dei cambi di formazione che farà stasera contro il Cska Sofia all’Olimpico, ma sentendolo parlare a Trigoria la sensazione è che sia importante anche fotografare il momento suo e della Roma – scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il tecnico giallorosso, infatti, dice che “la squadra sta bene, ha carattere ed è in fiducia” ma dice anche che “pensa solo al lavoro” e che ritiene le critiche che spesso gli vengono rivolte siano ingenerose.

Lo puntualizza in una conferenza in cui ufficializza che darà ancora fiducia a Borja Mayoral e ritroverà Smalling: “Borja è giovane, mi fido, ma ha bisogno di tempo per adattarsi. Chris giocherà dall’inizio, ma quando parliamo di prendere gol non possiamo parlare solo di difensori. Smalling è molto importante per noi, ma dobbiamo parlare di questi tre ragazzi che quando hanno giocato hanno fatto sempre bene“. I tre ragazzi sono Kumbulla, Ibanez e Mancini, con quest’ultimo che non ci sarà perché è stato respinto il ricorso presentato dopo le tre giornate di squalifica.