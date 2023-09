Roma, la maledizione del palo: sono già 6

"Chi ha fatto palo?". Una frase che ha fatto la storia del cinema italiano diventata ormai domanda lapalissiana per i tifosi della Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. Da Secondo tragico Fantozzi al terzo sfortunato Josè Mourinho è un attimo. La sua Roma in meno di tre anni è arrivata alla quota record di 57 pali colpiti. Roba da Guinness dei primati della sfortuna (o dell’imprecisione) con i giallorossi sempre in testa a questa speciale classifica. E l’inizio di stagione complicato di questanno non può non dipendere anche da questo dato. La Roma ancora una volta non ha rivali in Serie A: 6 legni su 5 partite giocate, nessuno come i giallorossi, con Cristante (2) portabandiera del momento poco fortunato della squadra.