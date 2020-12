Roma, gol e serie tv. Dzeko, cinque anni di amore capitale

È entrato nella storia della Roma alla stessa velocità con cui si è ambientato nella capitale, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Perché è stato amore a prima vista tra la città e la famiglia Dzeko, Edin, la moglie Amra (che già aveva una ragazza da un’altra relazione) e i tre figli nati tutti all’ombra del Colosseo.

Un colpo di fulmine scattato nell’estate del 2015, quando a Fiumicino c’erano centinaia di tifosi ad accogliere l’attaccante. Il gol realizzato al Bologna, arrivato dopo il lungo periodo debilitante di stop per il Covid — è stato il numero 111 in 234 presenze con la maglia giallorossa, quanto basta per far schizzare Dzeko al terzo posto nella classifica dei marcatori romanisti di sempre, affiancando Amedeo Amadei. Ora c’è Pruzzo, secondo a 138, e l’irraggiungibile Totti (307). “Papà Amedeo sarebbe stato felice di questo tuo traguardo perché se ami la Roma, come l’amava lui, devi essere contento che certi record vengano battuti, perché i tuoi gol sono al servizio della squadra“. Questo passaggio della lunga lettera scritta da Maria Grazia Amadei, sul sito del club, ha commosso Edin (“Ora sono ancora più orgoglioso“), per un bottino di emozioni che il trentaquattrenne mai avrebbe immaginato di vivere quando decise di dire sì a Sabatini, ai tempi ds del club di Trigoria.

Anche perché, per almeno tre volte, è stato vicinissimo all’addio, l’ultima nello scorso mercato, quando è stato a un passo dal trasferimento alla Juve. Tra le lacrime di Amra, che aveva appena partorito Dalia, la loro terza figlia romana (dopo Una e Dani), e che proprio non voleva lasciare la villa di Casal Palocco, quella acquistata da Marco Delvecchio, e che è ormai tutto il loro mondo.

Dzeko ama passeggiare in centro. I figli frequentano la scuola internazionale di Casal Palocco mentre la ragazza più grande, Sofia, appassionata di storia e anche lei impegnatissima nel volontariato, va in un istituto del centro. Grandi appassionati di serie tv, che guardano rigorosamente in lingua originale, i coniugi Dzeko frequentano tutti i locali della zona Palocco, anche se amano mangiare il pesce in un ristorante di Santa Severa.