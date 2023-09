Roma, esordio per Lukaku cercando i tre punti

Big Rom ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mostrando un’invidiabile forma fisica soprattutto per chi ha passato un’intera estate ad allenarsi in solitaria

Redazione

Messo da parte il calciomercato con la sbornia finale chiamata Romelu Lukaku, la Roma questa sera torna in campo sfidando il Milan all’Olimpico. L’obiettivo, scrive MArco Juric su La Repubblica, è centrare la prima vittoria in campionato, dopo il doppio passo falso con Salernitana e Verona. Aggrappandosi alle spalle di Big Rom. Ieri il belga ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mostrando un’invidiabile forma fisica soprattutto per chi ha passato un’intera estate ad allenarsi in solitaria.

E questa sera la Roma si affiderà a lui. In tutti i sensi. Per l’entusiasmo che porterà il suo esordio all’Olimpico, ancora una volta sold-out, nonostante la polemica sul caro-prezzi. Per l’impatto che potrà avere la sua presenza in campo, anche a gara in corso. Vista l’assenza di Paulo Dybala.

L’argentino non è stato convocato dall’Argentina (dove invece andrà Paredes) e durante la pausa lavorerà per essere disponibile contro l’Empoli.

