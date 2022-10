Roma e Lazio insieme contro l’antisemitismo

Le due società capitoline, nella giornata di oggi, annunceranno il lancio del “Progetto 16 ottobre“, un’iniziativa che coinvolge in prima linea le rispettive fondazioni benefiche.

Roma e Lazio scendono in campo insieme, ma questa volta il derby non c’entra nulla, c’è una partita molto più importante da vincere: quella contro l’antisemitismo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Infatti le due società capitoline, nella giornata di oggi, annunceranno il lancio del “Progetto 16 ottobre“, un’iniziativa che coinvolge in prima linea le rispettive fondazioni benefiche.