Roma, derby in apnea: Zaniolo a caccia del gol

“Sopravvivere fino al 13 novembre”. L’input di José Mourinho è chiaro e lampante, la data che sancirà lo stop della prima parte del campionato dista ormai poche settimane, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Ma se nel percorso che attende la Roma nell’arrivare alla sosta invernale, con l’intenzione di recuperare Dybala e Wijnaldum, esiste una chiamata derby. In palio non solo la supremazia cittadina e la possibilità di regalare ai propri tifosi una sosta all’insegna del sano sfottò, ma anche pesanti e potenzialmente decisivi punti nella lotta al quarto posto. Perché considerando Milan e Napoli in lotta per lo scudetto e l’Inter rimonta, le altre si giocheranno l’accesso alla coppa delle grandi orecchie.