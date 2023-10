Roma con lo Slavia, Mou pensa all’Inter: “Non sapevo che Lukaku contasse tanto”

Stasera la Roma si gioca il primo posto nel girone di Europa League contro lo Slavia Praga, ma l'avvicinamento dialettico alla sfida di domenica per l'allenatore è già iniziato

Redazione

"Non pensavo che Lukaku fosse così importante per l'Inter, sono sorpreso". La frecciata di José Mourinho è arrivata, scrive Marco Juric su La Repubblica.

Questa sera (ore 21) la Roma si gioca il primo posto nel girone di Europa League contro lo Slavia Praga, ma l'avvicinamento dialettico alla sfida di domenica per l'allenatore è già iniziato. A stupire è il destinatario: quel popolo nerazzurro a cui dopo la vittoria del triplete del 2010 aveva regalato solo carezze. Ma l'accoglienza che San Siro sta preparando per il "traditore" Lukaku — previsti 50.000 fischietti sugli spalti — ha costretto lo Special One a ricorrere al proprio ascendente su quel pubblico per spostarne l'orientamento.

Domenica Mou non ci sarà ("non ho capito la squalifica, le regole devono essere uguali per tutti e chi pensa mi sia fatto espellere per saltare l'Inter è un idiota", ma già scarica la pressione sull'avversario: "Dovrebbero vincere il campionato con 20 punti di vantaggio".

